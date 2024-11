YOUNG 2024, DAL 14 AL 16 NOVEMBRE TORNA LA FIERA CHE “ORIENTA IL FUTURO”

ERBA (CO) – Nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15 e sabato 16 novembre 2024, il Centro Fieristico Lariofiere di Erba ospiterà la 17^ edizione di “YOUNG – Orienta il tuo Futuro”. Un’occasione unica per incontrare il mondo del lavoro e scoprire le opportunità occupazionali del territorio.

Alla fiera, presentata quest’oggi, saranno presenti le maggiori scuole secondarie, gli istituti professionali, università, accademie e istituti post-diploma. Ma anche istituzioni, enti, aziende, ordini professionali e “professioni in divisa”.

La Polizia di Stato anche in questa 17^ edizione allestirà stand informativi, esponendo uomini, mezzi e attrezzature; oltre ai reparti operativi della Polizia di Stato con auto e moto della Squadra Volante e della Polizia Stradale verranno esposte le attrezzature in dotazione alla Polizia Scientifica e del Reparto Mobile in tenuta antisommossa.

Il presidente di Lariofiere Fabio Dadati commenta così: “Young “Orienta il tuo futuro” 2024 cresce ancora insieme a Regione Lombardia, con la partecipazione dell’assessorato all’Università e Ricerca guidato da Alessandro Fermi. Grazie al presidente Attilio Fontana, all’assessore Alessandro Fermi e al sottosegretario Mauro Piazza per il sostegno all’importante manifestazione di Lariofiere Centro Espositivo”.

LA PRESENTAZIONE DI YOUNG SU YOUTUBE:

QUANDO E DOVE

14-16 NOVEMBRE 2024

Orari: 9.00–17.30

Lariofiere Como Lecco