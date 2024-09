ZACUP 2024: DOMENICA VA IN SCENA LA SKYRACE DEL GRIGNONE

PASTURO – Sulla Grigna Settentrionale è nuovamente tempo di Skyrunning. Giovedì sera, alla chiusura ufficiale delle iscrizioni online, alla ZacUp 2024 risultavano accreditati 252 concorrenti da 13 differenti nazioni. Nonostante il sold out di pettorali, sabato pomeriggio e domenica mattina, gli indecisi dell’ultima ora potranno confermare la loro presenza contattando direttamente la segreteria del Team Pasturo.

Sfogliando la lista partenti di questa nona edizione, spiccano i nomi del marocchino naturalizzato spagnolo Zaid Ait Malek, dei lecchesi Luca Del Pero, Lorenzo Beltrami, Daniel Antonioli, del brianzolo Danilo Brambilla e del ruandese Jean Baptiste Simukeka. Da tenere in seria considerazione anche i giovani talenti Mattia Tanara e Lorenzo Rota Martir.

In campo femminile attenzione alla tedesca Lisa Risch, che lo scorso anno in occasione delle Grigne Skymarathon strappò un piazzamento nella top ten. In lizza per un posto sul podio anche la svizzera Gaelle Perrier e le local Elisa Pallini, Arianna Tagliaferri e Aurora Invernizzi. Ruolo di outsider per Cristina Germozzi, Martina Rossi e Elisa Presa.

Il via è previsto per le 8:30 di domenica e il percorso è quello di sempre con i suoi tecnicissimi 27.5 chilometri (2650 m d+); un mix di single track, catene, pendenze verticali e rocce calcare che porteranno i “corridori del cielo” dall’abitato di Pasturo ai 2410 della Grigna Settentrionale. Da lì una funambolica discesa decreterà i vincitori 2024. I tempi da battere sono quello del ruandese Jean Baptiste Simukeka (2h46’38”) e della rumena neo campionessa mondiale di specialità Denisa Dragomir (3h12’50”).

Novità di quest’anno la nuova sede per pranzo e premiazioni, visto il cantiere che interessa l’abituale area parterre. Per offrire il migliore servizio possibile a concorrenti e pubblico, race office, deposito borse, area docce e premiazioni saranno situati presso l’Area Comunità Montana Prato Buscante, ai piedi del paese lungo la strada provinciale. Il comitato organizzatore ha però previsto un servizio navetta che farà spola con partenza/arrivo.