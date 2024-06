ONDATA DI MALTEMPO IN SERATA: DANNI SPECIE SUL LARIO E IN VALSASSINA

LECCO – Pioggia, forte vento, grandine, fulmini: un’ondata di maltempo si è abbattuta nel tardo pomeriggio di venerdì in vari punti della provincia di Lecco – in particolare in Valsassina e sulla sponda orientale del Lario (in copertina la SS36 in direzione Nord).

Attualmente, i Vigili del Fuoco hanno registrato oltre duecento richieste di soccorso tecnico urgente da parte dei cittadini in tutta la Lombardia. Le province maggiormente colpite da questo evento meteorologico sono Milano, Lecco, Bergamo e Pavia, dove si sono verificati numerosi episodi di allagamenti, caduta di piante e tetti lesionati a causa della forza del vento e delle intense piogge…

