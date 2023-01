LECCO – Anche a Lecco si è costituito il Comitato per Elly Schlein. I promotori annotano: “La politica oggi ha bisogno di tornare a parlare di lavoro e giusto compenso, di lotta alla precarietà e alla povertà , deve rimettere in discussione un modello di sviluppo che genera disuguaglianze che colpiscono soprattutto i giovani e le donne”.

“Il partito che vogliamo costruire – continua la nota del comitato – ritiene inscindibili diritti sociali e civili, non fa il memorandum con la Libia, cancella la legge Bossi-Fini studiata per creare irregolarità, torna a guardare agli ultimi. Come dichiara la stessa Elly: Abbiamo bisogno di vederci con le tante persone con cui ci siamo scritte e sentite in queste settimane dentro il Pd, così come fuori. Abbiamo bisogno di organizzarci e di costruire insieme una nuova strada che parta da noi, da voi, e che attraversi il Paese per cambiarlo”

Il Comitato lecchese ad oggi è formato da:

Crimella Fausto – Lecco

Alberto Brusadelli – Valmadrera

Anna Meles – Lecco

Beppe Scaccabarozzi – Bellano

Carlo Losa – Valmadrera

Enza Gabriele – Valmadrera

Enzo Galli – Ballabio

Francesco Ferrari – Valmadrera

Franco Isacchi – Valmadrera

Giacomo Gilardi – Bosisio Parini

Giorgio Papa – Lecco

Guido Pirovano – Galbiate

Laura Bartesaghi – Annone Brianza

Laura Cattaneo – Rogeno

Luca Codurelli – Colico

Lucia Turati – Bosisio Parini

Mauro Crimella – Lecco

Pandolfi Gigi – Valmadrera

Paolo Maiellaro – Malgrate

Patrizia Riva – Merate

Pietro Radaelli – Abbadia Lariana

Rosario Pullano – Perledo

Sara Ferrari – Lecco

Tentori Gianpietro – Valmadrera

Tonino Schiripo – Lecco

Valter Corno – Cassago Brianza

Vassena Flavio – Malgrate

Vassena Stefano – Malgrate

Zanini Aldo – Lecco