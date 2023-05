LECCO – Era scontato: il Giudice sportivo della Serie C ha dato una “stangata” alla Calcio Lecco e in particolare ai suoi vertici dopo lo “show” in campo del patron Di Nunno – inibito fino al 14 agosto per la sua “invasione di campo” in segno di protesta per il rigore concesso a fine partita sabato scorso al Pordenone.

Fermato (fino al 29 luglio) anche il dirigente bluceleste Angelo Maiolo. Squalificato infine per un turno il vice allenatore del Lecco Andrea Malgrati, espulso nei minuti più “caldi” al termine dell’andata dei playoff al Rigamonti Ceppi. Al club di via Don Pozzi è stata comminata anche una multa di 1.500 euro.

Di seguito, le “sentenze” del Giudice sportivo della C:

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 14 AGOSTO 2023

DI NUNNO PAOLO LEONARDO (LECCO)

A) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’Arbitro in quanto entrava sul terreno di gioco, roteava in aria il suo bastone, e rivolgeva frasi irriguardose nei suoi confronti;

B) per avere, al termine della gara, atteso l’Arbitro davanti alla porta degli spogliatoi e reiterato tale condotta, pronunciando nei suoi confronti frasi irriguardose per contestare il suo operato e, avvicinatosi allo stesso, afferrando con la mano il suo braccio sinistro all’altezza dell’avambraccio senza causargli dolore;

C) per avere, al termine della gara, al rientro della squadra ospite, nel corridoio antistante gli spogliatoi, colpito con una manata al petto il calciatore del Pordenone PIRRELLO ROBERTO, senza conseguenze.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 LUGLIO 2023

MAIOLO ANGELO (LECCO) per avere, al 43° minuto del secondo tempo, in occasione dell’espulsione del Sig. DI NUNNO LEONARDO, tenuto una condotta irriguardosa e offensiva nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva nei suoi confronti una frase offensiva e, alla notifica del provvedimento di espulsione, applaudiva ironicamente verso lo stesso.

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 1000 DI AMMENDA

MALGRATI ANDREA (LECCO) per avere, al termine della gara, tenuto una condotta offensiva nei confronti della Quaterna Arbitrale pronunciando frasi offensive nei confronti della stessa.

AMMENDA A SOCIETÀ

€ 4000 FOGGIA

€ 1500 LECCO

€ 1000 PESCARA

€ 150 CROTONE

RedSpo