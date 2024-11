CALCIO SALA GALBIATE. I PULCINI 2015 ROSSI PROTAGONISTI AL TORNEO TOTÒ SCHILLACI

CESATE – Una bella giornata di Ognissanti trascorsa dai Pulcini 2015 Rossi del Sala Galbiate al prestigioso torneo Italia 90 di Cesate (Mi) in memoria di Totò Schillaci. Oltre ai Galbiatesi erano presenti le formazioni dell’Aldini, Lombardia 1, Chiavennese e Brescia società professionistica. Oltre ai Pulcini 2014 e 2015 che hanno partecipato a una competizione medio – alta, hanno partecipato anche gli Esordienti 2012 e 2013.

Il torneo ha voluto celebrare la memoria di figure sportive significative, e il nome di Totò Schillaci che evoca ricordi importanti nel mondo del calcio italiano. Salvatore ‘Totò Schillaci, l’eroe delle “Notti Magiche” dei Mondiali di calcio del 1990, è tristemente scomparso il 18 settembre 2024, lasciando un’eredità di passione e ispirazione. Conosciuto per il suo spirito combattivo e le sue prestazioni memorabili, Schillaci ha rappresentato un simbolo di speranza e di talento per molti appassionati di calcio. La sua scomparsa ha suscitato un’ondata di tributi e di ricordi, dimostrando l’impatto duraturo che un atleta può avere non solo sullo sport, ma anche sulla cultura e sull’identità nazionale.