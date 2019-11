CIVATE – “Uniti per non dimenticare i terremotati del Centro Italia”: questo il motto che la Società Escursionisti Civatesi (S.E.C.) e il Gruppo Alpini di Civate, con il Patrocinio del Comune, hanno scelto per la manifestazione benefica che si è svolta di settembre dove in tanti hanno partecipato a una cena e a un pranzo all’insegna della solidarietà. Amicizia rinsaldata venerdì 8 novembre con volontari civatesi ad Amatrice per offrire supporto e per portare i fondi e i materiali raccolti. Tra canti e scambi culturali culinari: Gricia vs Pizzoccheri…