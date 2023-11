ELEZIONI A MALGRATE. IL CENTRODESTRA HA SCELTO MICHELE PECCATI

MALGRATE – Il gruppo “Obiettivo Malgrate Più“, in vista della tornata elettorale del 2024 per le elezioni comunali, si è ritrovato e ha deciso all’unanimità di designare quale candidato sindaco di Malgrate Michele Peccati.

“Michele Peccati – spiega il gruppo – possiede quelle che ritiene caratteristiche imprescindibili per tutte le persone che entreranno in lista, ovverosia competenza, cultura e integrità morale, oltre a una certa dose di esperienza in considerazione degli anni trascorsi da consigliere comunale di minoranza. Il gruppo di lavoro si ritroverà poi agli inizi del 2024 per lavorare sui punti programmatici e sulla lista dei consiglieri comunali”.