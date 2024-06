NAMELESS, GIORNO 2. SI BALLA E SI CANTA ANCHE SOTTO AL DILUVIO

ANNONE BRIANZA – Chiusa anche la seconda serata al Nameless Music Festival di Annone Brianza, dove per tutto weekend è in programma il grande evento di musica internazionale.

Dopo qualche alto e basso nel venerdì di apertura, la manifestazione va decisamente in ascesa col sabato: il tutto nonostante il forte temporale che per quasi un’ora si è abbattuto sul Polo Club La Nuova Poncia.

La pioggia battente non ha infatti fermato i migliaia di fan che, dalle 21 in poi, non hanno avuto nessun timore di ballare e cantare a squarciagola sotto il diluvio. Temporale che ha fatto tremare anche la terrazza dell’accesso VIP, dove a causa della mole di gente raccolta per evitare di bagnarsi, sono intervenuti Vigili del Fuoco e Polizia di Stato per limitarne gli accessi.

Il re della serata nel main stage è Steve Angello, penultimo DJ sul palco, accolto più che calorosamente dagli spettatori. A chiudere il day 2 un energico DeadMau5. Atmosfera calda e gente più che coinvolta fino all’ultima note.

Al live stage tanti nomi di musica rap, trap e varianti. Naska, Tony Boy, Boro, Belo Figo sono solo alcuni di coloro in grandi di far cantare i fan sotto al palco.

Amanti del tecno radunati invece al padiglione Molinari, con Eptic e Subtronics come star principali.

Tanto affascinate quanto gradito anche lo spettacolo volante con i droni, che per una buona fetta di serata hanno inscenato coreografie colorate nel cielo grigio.

Tanta attesa ora per la domenica che chiude l’evento. Dal pop di Annalisa al sound di Dj Snake e Hardwell, passando per il trap di Tony Effe. Una grande serata che, sulla carta, è destinata a dar spettacolo.

G.G.