PALLAMANO MOLTENO: SABATO LA SFIDA AI GIOVANI DEL “CAMPUS ITALIA”

MOLTENO – Penultimo atto agonistico della stagione 2024 per la formazione del Salumificio Riva Molteno, che sabato, all’insolito orario delle 18, affronterà in casa la formazione federale del Campus Italia per il match valido per la decima giornata di andata del campionato di Serie A Silver.

Il Campus Italia è il progetto, a cui la FIGH ha dato vita nell’estate 2021, che riunisce in attività collegiale i principali talenti italiani di 16, 17 e 18 anni. Una formazione che sta disputando un ottimo campionato, e che si trova, in classifica, ad un solo punto dalla formazione moltenese del tecnico Danilo Gagliardi. Partita, quindi, da prendere con le dovute considerazioni.

Il mister analizza così l’ultima vittoria contro l’Enna: “Abbiamo disputato una grande partita, soprattutto in fase difensiva. Ci siamo schierati con una difesa 6-0 che ci ha permesso di fare molta aggressività e recuperare tanti palloni. Loro hanno pagato molto la nostra pressione, soprattutto nell’uno contro uno, non riuscendo poi a trovare spazi anche con i loro terzini. Sono molto soddisfatto della prova della squadra”.

Sul prossimo match di sabato: “Come ho detto più volte, è un campionato difficile e affrontiamo sempre formazioni ben strutturate e di ottima fattura. Il Campus Italia è composto da tanti giovani, che improntano la pallamano sulla velocità e con molte rotazioni a livello di squadra. Ovviamente dobbiamo fermare il loro gioco, giocando uniti, riuscendo a ricompattarci velocemente, per aiutare la fase difensiva”.

Due parole anche sui giocatori: “Stanno lavorando con grande intensità, e li vedo molto bene. Molto motivati. Stiamo crescendo, partita dopo partita, e non è un caso che arriviamo da tre risultati utili consecutivi. C’è uno splendido feeling e sono molto ottimista per il prosieguo della stagione”.