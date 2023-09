VALMADRERA – Esito positivo per le iniziative che hanno animato il secondo fine settimana della rassegna Ville Aperte a Valmadrera. Protagonista di questa due giorni è stata Villa Gavazzi, aperta al pubblico per l’occasione dalla proprietà in collaborazione con il Comune.

A partire dal pomeriggio del sabato le visite guidate alla Villa, introdotte da un saluto del sindaco Antonio Rusconi. La guida di Luce Nascosta Valentina Frigerio ha quindi illustrato il secolare rapporto della Villa e della famiglia Gavazzi con Valmadrera…