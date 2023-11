VERCURAGO – Forti disagi alla circolazione questa mattina a Vercurago a causa di un incidente stradale. L’allarme attorno alle 6.40 per un ribaltamento, a bordo dell’auto un uomo di 36 anni accompagnato in ospedale in codice giallo. Inevitabili però i rallentamenti al traffico. Sul posto oltre ai soccorsi sanitari del 118 anche i Vigili del fuoco.