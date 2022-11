LECCO – Le squadre dell’attività di base del G.S. Aurora San Francesco di Lecco si avviano verso il finale dei rispettivi campionati. I Pulcini 2012 e 2013 hanno disputato una partita in casa con il Calolziocorte.

Primo tempo pareggiato, secondo vinto e terzo perso. Nel primo tempo i bambini sono partiti bene, concentrati e presenti soprattutto in difesa dove hanno neutralizzato bene i continui attacchi degli avversari. Nel secondo tempo sono cresciuti sul piano del gioco trovando due meritati gol. Nel terzo tempo invece c’è stato un evidente calo fisico e un paio di disattenzioni difensive hanno permesso agli avversari di vincere meritatamente. Nel recupero con la Futura ‘96 i bambini hanno giocato con disinvoltura e sicurezza avendo di fronte degli avversari fisicamente meno prestanti. Comunque i bambini di entrambe le squadre si sono divertiti e quelli dell’Aurora hanno acquisito più consapevolezza dei propri mezzi.

I Pulcini puri 2013 hanno giocato con un avversario tutto al femminile della Calcio Lecco 1912. Squadra interessante, con ottime individualità e una bella idea di gioco. I ragazzi bianco – rossi come al solito precisi e attenti in difesa, ma con ancora da migliorare il gioco con palla a terra hanno vinto la gara. Risultati primo tempo 2-1, secondo tempo 0-0 e terzo tempo 2-0i.

Gli Esordienti 2010 erano impegnati in una partita a Briosco contro il forte Renate. L’Aurora nel primo tempo, dopo essere passata in vantaggio, ha subito il pareggio e l’ennesimo gol all’ultimo secondo che ne ha decretato la sconfitta. Nel secondo e terzo tempo pur giocando bene, i bianco – rossi peccano soprattutto per il morale perdendoli entrambi.

I Primi Calci 2014 hanno giocato in un aggruppamento a Casatenovo con Brianza Olginatese e San Giorgio. Incontri giocati su un campo e delle porte molto piccole. Naturalmente, come da previsioni, l’incontro con Brianza Olginatese, si è dimostrato impegnativo, ma sicuramente il più interessante. Senza peccare di presunzione, i bambini dell’Aurora hanno duellato alla pari, dando luogo a divertenti capovolgimenti. Risultato finale su due tempi da 15′. Nel primo tempo 4-3 per il Brianza, secondo tempo pari 2-2. Seconda partita con il San Giorgio, vinta agevolmente. Primo tempo 4-2, secondo tempo 7-0.

Secondo Raggruppamento Primi Calci 2014 con Colico Derviese e Brianza Olginatese. Due squadre molto ostiche con giocatori forti. Entrambe le partite vanno in favore degli avversari. I piccoli calciatori dell’Aurora, come per gli avversari, hanno dato il massimo in campo ed è per questo che vanno elogiati, a volte si punta solo al risultato ma si preferisce guardare al miglioramento di ogni singolo bambino che sta imparando a giocare e stare in campo.

Gli Esordienti 2011 erano impegnati fuori casa con Lecco Alta sul campo perfetto di Civate. Avversario fisicamente ben messo rispetto ai ragazzini dell’ Aurora con qualche buona individualità tecnica. Partita approcciata con l idea di muovere la palla rasoterra e portarla reparto per reparto in zona offensiva. Primo tempo è l’Aurora a passare in vantaggio con un bel colpo di esterno sul secondo palo. Nel secondo tempo è la Lecco Alta a prendere in mano la gara e a realizzare due reti. Però i biancorossi non ci stanno e con una reazione di orgoglio si portano in parità: 2-2. Terzo tempo sulla falsa riga del primo con un buon possesso e un paio di reti dalla distanza con tiri ben piazzati. Tempi 0-2, 2-2 0-3 a favore dell’Aurora.