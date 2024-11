CALCIO ROVINATA. I PRIMI CALCI 2016 GIOCANO CON IL LECCO, IL COSTAMASNAGA E IL VALMADRERA

LECCO – Finalmente accompagnati da un caldo sole i Primi Calci 2016 hanno disputato le tre partite di campionato settimanali, tutte sul campo di casa di Germanedo. I giovanssimii atleti si sono misurati con tre squadre di tutto rispetto: Calcio Lecco, Costamasnaga e Polisportiva Valmadrera. Come sempre quando in campo tutti hanno dato il meglio, rincorso gli avversari per rubare il pallone, guadagnato la porta per segnare, corso per esultare. Una gran mattinata di calcio, amicizia e tanto divertimento il tutto condito da una tifoseria calda ma molto rispettosa. Bravi tutti atleti, mister e tifosi.