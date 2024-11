TELERISCALDAMENTO A LECCO: DA LUNEDÌ I LAVORI IN VIA CAPRERA

LECCO – Con il miglioramento delle condizioni meteo procede a pieno ritmo, secondo il cronoprogramma concordato con l’Amministrazione locale, la posa della rete del teleriscaldamento a Lecco da parte di Acinque Energy Greenway.

È imminente, in anticipo rispetto alle previsioni, la conclusione dei lavori lungo via Leonardo da Vinci. L’ultima tranche delle opere prevede lo spostamento della dorsale della rete su via Caprera, che sarà effettuato di notte per ridurre al minimo i disagi sulla circolazione veicolare.

La posa sulla carreggiata della stessa via Caprera sarà avviata da lunedì 11 novembre. Per consentire una corretta esecuzione dell’intervento l’arteria stradale sarà chiusa al traffico, salvo ai residenti e i mezzi di soccorso, nel tratto ricompreso fra le intersezioni con le vie Leonardo da Vinci e Aspromonte