CALCIO ROVINATA. VINCONO GLI JUNIORES E I GIOVANISSIMI 2010, SCONFITTI I 2011

LECCO – Ritorno alla vittoria per la Juniores dopo due partite sotto tono e un solo punto portato a casa. L’avversario è stato in casa la Futura 96, squadra ordinata e messa molto bene in campo. I padroni di casa partono bene nei primi minuti pressando gli ospiti nella propria area, andando vicino al gol in un paio di occasioni e colpendo anche un palo con Ghislanzoni. Dall’altra parte la Futura si dimostra molto brava in copertura e riparte spesso in contropiede sfruttando i suoi attaccanti molto veloci. Al 30′ del primo tempo sono proprio gli ospiti a procurarsi un calcio d’angolo da cui scaturisce il gol del vantaggio. La Rovinata riparte un po’ disorientata ma gli avversari non riescono ad approfittarne. La partita cambia faccia e i biancorossi ricominciano a giocare e a pressare gli avversari nella propria metà campo. A questo punto Ghislanzoni sale in cattedra e prima confeziona un grande assist per il gol del pareggio di Sfinjari, poi nell’azione successiva su calcio d’angolo salta più in alto di tutti insaccando di testa.

Il primo tempo finisce 2-1 per la Rovinata. Nel secondo tempo il mister mette in campo il Savazzi e passa a un 4-4-2 più solido, che di fatto chiude il match. Arriva il gol del 3-1 di Mazzoleni che con un tiro-cross mette fuori gioco il portiere. Chiude definitivamente la partita la doppietta di Savazzi che fissa il risultato sul 5-1.

Ritorno alla vittoria per gli Allievi biancorossi che al Bione battono i vicini di casa della Pol.2001. Un buon primo tempo dei padroni di casa gli consente di andare a riposo in vantaggio per 2-0, grazie alle reti di Fortunati e Ndiaye. Nel secondo tempo è ancora Rovinata e ancora Fortunati, con una doppietta che vale il 3-0. Prima della fine arriva il gol della bandiera della Pol.2001, che però non basta a riaprire la partita. Finisce 3-1 per la Rovinata che rimane stabile a metà classifica e si prepara a ospitare la Bellagina.

I Giovanissimi 2010 ospitano il Foppenico. Per tutto il primo tempo la partita tra le due squadre è molto equilibrata e nessuno riesce a sbloccare il risultato. Ci pensa Giovanni Gattinoni con un gran gol a fine frazione, e si va a riposo sull’1-0 per la Rovinata. Nel secondo tempo la squadra affronta la partita con un altro piglio e il risultato parla chiaro: finisce 4-0 per i biancorossi grazie alla doppietta di Gattinoni e ai gol di Francioso e Sfinjari. Un ottimo risultato che attesta la squadra al terzo posto della classifica, con una partita in meno rispetto alle prime due.

Trasferta difficile a Talamona per i Giovanissimi 2011. I ragazzi scendono in campo con la giusta determinazione e riescono a chiudere il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Iracà. Nel secondo tempo però è la Talamonese che prende in mano la partita e prima pareggia, poi ribalta il risultato e infine dilaga, chiudendo la partita sul 4-0. Una sconfitta amara per i biancorossi, che per ora restano nella seconda metà della classifica e sperano nella svolta al prossimo turno, ospiti della Lecco Alta domenica mattina.