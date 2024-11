CALCIO SALA GALBIATE. LE GARE DEL FINE SETTIMANA A SALA AL BARRO

GALBIATE – Proseguono i sabati calcistici al Centro Sportivo di Sala al Barro. In campo le due squadre dei Pulcini 2015 che hanno incontrato rispettivamente il Montevecchia e il Calolziocorte. In concomitanza hanno giocato anche i Primi Calci 2016 con il San Zeno. Nelle partite di calcio di queste categorie ci si concentra sullo sviluppo delle abilità tecniche e tattiche dei giovani calciatori in un ambiente divertente e formativo.

Pulcini 2015 Verdi Sala Galbiate – Montevecchia

Pulcini 2015 Rossi Sala Gabiate – Calolziocorte

Primi Calci 2016 Sala Galbiate – San Zeno

Domenica i Pulcini 2015 Verdi hanno incontrato il Costamasnaga, società che fa parte dell’Academy Calcio Lecco, per un amichevole che è stata anche un momento di incontro in amicizia tra bambini, sostenuti da un caloroso quanto sportivo tifo da parte dei genitori.