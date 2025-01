CALCIOMERCATO, IL LECCO PRESTA CARLO ILARI AL RAVENNA FC

LECCO – La Calcio Lecco 1912 ha ceduto a titolo temporaneo alla società Ravenna Football Club 1913 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Carlo Ilari.

Arrivato in bluceleste nell’estate 2022 dal Cesena, è stato parte del gruppo che ha conquistato la storica promozione vincendo la finale playoff contro il Foggia: in quell’anno ha contribuito alla causa con 6 gol e 2 assist.

Dopo un anno in prestito al Lumezzane, è rientrato alla base in estate: in questa stagione ha giocato 20 partite, realizzando anche 2 gol.

Il classe 1991 conclude la sua esperienza lecchese con 49 presenze e 8 reti. La società ringrazia Carlo per l’impegno, la dedizione e l’attaccamento ai colori blucelesti dimostrati in questi anni.