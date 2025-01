LA MIGLIORE SCHERMA GIOVANILE UNDER 14 TORNA A LECCO

LECCO – L’11 e il 12 gennaio, con l’organizzazione del Circolo della Scherma Lecco e sotto l’egida della Federazione Nazionale Scherma, con il patrocinio del Comune di Lecco, al Palataurus di Lecco la seconda prova del Gran Premio Giovanissimi (under 14) di scherma nelle armi del fioretto e della spada.

Sono attesi oltre seicento giovanissimi atleti tra i migliori d’Italia, provenienti oltre che dalla Provincia di Lecco, anche da tutta la Lombardia e ancora dalle vicine regioni Piemonte e Liguria, assistiti in gara da oltre cinquanta tecnici federali e guidati da circa venti arbitri federali e dalla direzione di gara del Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Scherma.

Tra questi, con l’assistenza dei tecnici del Circolo della Scherma Lecco Elena Serafini e Michele Dell’Oro, gareggeranno per Lecco gli spadisti Alice Magnifico e Gianni Merlini, reduci dai recenti ottimi piazzamenti nella parte alta della classifica alla gara nazionale di pari categoria tenutasi a Ravenna. Vista la rilevanza dell’evento saranno presenti le massime autorità federali regionali e si attende anche la presenza delle autorità comunali.