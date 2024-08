CICLISMO, LOMBARDIA UNDER 23: IL 5 OTTOBRE SI SFIDANO I MIGLIORI GIOVANI

OGGIONO – Si avvicina con impazienza la data del 5 ottobre, quando si correrà la 96ª edizione del Lombardia Under 23. Appuntamento internazionale tra i più prestigiosi che, ancora una volta, metterà a confronto i migliori talenti che saranno protagonisti del ciclismo mondiale. Regia organizzativa del Velo Club Oggiono presieduto da Daniele Fumagalli, che con tutto il suo gruppo è già al lavoro da diversi mesi per allestire al meglio l’evento.

36, ad oggi, le squadre iscritte, delle quali solo 12 italiane. A spuntare è il nome della May Stars, team del Rwanda, la nazione africana che il prossimo anno organizzerà i Campionati del Mondo, per la prima volta nella storia in Africa.

Nell’edizione scorsa prevalse l’atleta belga Lacerf, mente l’ultimo italiano ad alzare le braccia al cielo è stato Bagioli nel 2019.