CALCIOMERCATO: IL LECCO CHIUDE CON BOMBER ROCCO. PINZAUTI RESCINDE

LECCO – Pinzauti fuori, Rocco dentro. Sono questi gli ultimi movimenti del calciomercato bluceleste, che chiude così il walzer degli attaccanti.

Daniele Rocco, esperto attaccante classe 1990, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 con opzione fino al 30 giugno 2026. Per lui più di 130 presenze in Serie C, lo scorso anno è stato vice-cannoniere del Girone A, con 15 reti.

Ha trascorso gli ultimi due anni al Legnago Salus, trascinando da capitano la squadra fino a degli straordinari playoff nel 2023/24.

Nella sua carriera ha giocato, tra le altre, con le maglie di Giana Erminio, Belluno, Arzignano Valchiampo, Imolese e Triestina e collezionato più di 100 gol in Serie D.

Per quanto riguarda Lorenzo Pinzauti, accordo per la risoluzione del contratto. Arrivato nel luglio 2022 dalla Pistoiese, chiude la sua esperienza bluceleste con 8 gol in 46 partite, tutti segnati nella trionfale stagione 2022/23 in Serie C, compreso il momentaneo 1-1 nella finale playoff d’andata sul campo del Foggia.

Il vice presidente Francesco Aliberti: “Lorenzo è un professionista esemplare ed è parte della nostra storia: lo ringrazio per ciò che ha dato a questa società dal punto di vista professionale e personale e gli faccio, a nome di tutta la Calcio Lecco 1912, i migliori auguri per il suo futuro”.