LECCO – Antonio Nicola Marongelli, autore del “Catalogo delle Single” ricorrerà in Cassazione. Calabrese di origine e residente a Valmadrera, l’ideatore della pubblicazione che raccolse il profilo di 1.218 donne lecchesi non è intenzionato ad accettare le sentenze ricevute in primo e secondo grado – un anno e sei mesi la condanna – e dunque, seguito dall’avvocato Stefano Pelizzari, sottoporrà il caso alla Suprema Corte.

Marongelli, 60 anni, è accusato di trattamento illecito di dati personali, diffamazione e sostituzione di persona; quest’ultimo reato riferito a richieste inoltrate a uffici pubblici presentandosi con il nome di un legale napoletano.

Il “Catalogo” risale al 2017 e venne distribuito online al costo di 5 euro a copia fino a che non intervenne la Procura di Lecco.