LA ROVINATA VINCE IL SECONDO DERBY CITTADINO CON LA POL. 2001

LECCO – La Rovinata si aggiudica anche il secondo derby cittadino della stagione di Seconda Categioria battendo la Pol. 2001 con una rete allo scadere che fa esplodere la gioia dei biancorossi, dopo una partita ben giocata ma incerta fino all’ultimo.

La squadra di mister Ralli parte meglio degli ospiti mantenendo per lunghi tratti il controllo del gioco e al 26’ passa in vantaggio con un perentorio colpo di testa di Baronchelli su calcio d’angolo battuto da Mazza. La squadra di Maggianico tenta di farsi pericolosa con lanci lunghi cercando di sfruttare la maggior fisicità dei suoi attaccanti, ma la linea difensiva biancorossa è attenta e concede ben poco. All’inizio della ripresa si rivedono i fantasmi delle scorse partite e dopo 5’ la Pol. 2001 pareggia con un gol fotocopia di quello subito. Il prosieguo della partita è vivace con entrambe le squadre che vogliono fare bottino pieno, ma è la Rovinata ad avere le occasioni migliori con le conclusioni di Mazza e Ghilardi che colpisce anche un palo esterno.

Nel recupero arriva il gol della meritata vittoria con Ghilardi che gira in rete il prezioso assist di Garagnani. Rimane giusto il tempo per l’ultimo assalto ospite con tutta la squadra, portiere compreso, nell’area della Rovinata, ma Ghilardi e Garagnani allontanano il pericolo conquistando palla ma sulla ripartenza, nonostante la porta sguarnita non riescono a concretizzare e il risultato rimane fermo sul 2-1.

“Oggi abbiamo visto una Rovinata che ha combattuto tenacemente per 95’, brava anche a non disunirsi dopo aver subito il gol del pareggio ma volenterosa nel proporre un buon gioco e determinata a ribattere colpo su colpo i tentativi degli avversari di impossessarsi della partita. Alla fine le occasioni migliori sono biancorosse e il gol al 92’, che vale i 3 punti, è più che meritato – è il commento dell’allenatore. “Il migliore in campo è stato senza dubbio Di Palma: magnifica prestazione del nostro difensore centrale sempre pronto, determinato e puntuale nelle chiusure. Non si risparmia mai e finisce la partita con qualche ammaccatura, frutto della sua generosità, senz’altro ripagata dalla vittoria finale”.