LECCO BASKET WOMEN: STAGIONE AL VIA CON UN CAMPIONATO RINNOVATO

LECCO – Giovedì 29 agosto alle 20:30 prenderà il via la stagione della Lecco Basket Women con l’inizio della preparazione. La squadra svolgerà sedute di tecnica e atletica agli ordini di coach Canali e del nuovo preparatore atletico Francesco Puglisi.

Così la coach su come sarà impostato il programma degli allenamenti: “Faremo un mese di lavoro in stretta sinergia con il preparatore fisico, i carichi di lavoro saranno distribuiti pressoché equamente fra lavoro fisico e tecnico. Magari questo ci farà arrivare all’esordio in campionato un pochino più indietro nella preparazione tecnica ma di sicuro con una buona base atletica”.

A differenza della passata stagione la formula del campionato è cambiata: “Con il girone da 26 gare e i playoff e i playout al termine di questa lunga regular season, ogni partita sarà importante e preziosa per fare punti, non ci saranno più le partite “inutili” dello scorso anno. Personalmente lo trovo interessante”.

Due parole anche sul mercato estivo e sulle ambizioni: “Con l’arrivo di Viola Aondio siamo veramente complete in ogni reparto, abbiamo rinforzato il gruppo laddove serviva senza snaturarlo, ripartiamo dal buon lavoro dello scorso anno e ovviamente l’obiettivo è centrare i playoff, quindi le prima 8 posizioni. Mi aspetta un campionato più competitivo e duro dello scorso anno, diverse squadre di sono rinforzate, le retrocesse dalla B sono competitive e vogliono risalire. Non sarà semplice, ma proveremo a esserci, come sempre”.

“Al momento ci sono tre amichevoli e un ritiro di due giorni, tutti i weekend di settembre prevedono qualche impegno, cerchiamo di arrivare a ottobre pronte per l’esordio, anche se ancora non si conosce la data”.

Ecco le date delle amichevoli previste: domenica 8 settembre alle 18 al palazzetto di Malgrate: LBW – Opsa Bresso (serie B); domenica 15 settembre con orario da definire a Legnano: Aba Legnano (serie C) – LBW; domenica 29 settembre alle 18 al palazzetto di Malgrate: LBW – Villaguardia (serie C).