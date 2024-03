MODA: LA LECCHESE ELEONORA MOLGORA SFILA PER GLI “INVISIBILI”

MILANO – La Sala Viscontea del Castello Sforzesco di Milano ha tenuto a battesimo la prima edizione di “Quanto la Moda abbraccia gli Invisibili”, progetto solidale, fashion, inclusivo e culturale, ideato e diretto dalla Project Manager Maria Santovito di SK&MS Design con Soulemane Keita e Vidsee, in collaborazione con City Angels – Poliestetico di Milano – IIS Leonardo da Vinci Ripamonti di Como.

La bellissima Eleonora Molgora, lecchese, calca la passerella per brand internazionali al Castello Sforzesco di Milano rappresentando la Città di Lecco in nome della solidarietà d inclusione, conferendo un’anima ad ogni outfit indossato. Educatrice in un centro di prima infanzia, amante dei viaggi e della natura intraprende la sua carriera di modella nel 2021 durante un défilé organizzato da SK&MS Design per il quale è “Brand Ambassador” per la città di Lecco e modella di punta. Eleonora svolge con grande professionalità ed impegno l’attività di modella nel suo tempo libero.

“Si ringrazia il Comune di Milano per aver permesso la realizzazione dell’evento – commentano gli organizzatori -: un evento glamour, condotto da Elena Travaini, Francesca Angelo e Thomas Luigi Mastroianni con la partecipazione dei Brands: Stelian Mosor, SK&MS Design, Ljuba Tassi, Atelier Rosetta di Fabiola Melendugno, Massimo Cairati, Giorgia Cicatello con la collaborazione della Scuola Urban Style di Mariangela Puddu. Un affascinante connubio tra Moda e Arte in tutte le sue sfumature rappresentate dalla cantautrice Aamirah, i maestri violinisti Tetyana Fedevych e Gianfranco Messina, lo scrittore e poeta Adelfo Maurizio Forni e l’attrice Concetta Patané.

La manifestazione ha riportato un clamoroso successo. Si accendono i motori per la seconda edizione; in embrione un’edizione 2025 di “Quando la Moda abbraccia gli Invisibili” nella città di Lecco.