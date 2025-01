ORATORIO SAN LUIGI, IN UMBRIA I PREADOLESCENTI DELLE MEDIE

ASSISI (PG) – Dal 27 al 30 dicembre venti tra ragazze e ragazzi del gruppo medie dell’oratorio san Luigi di Lecco Centro, assieme a una decina di educatori, accompagnati da don Marco della Corna e da Paolo Maccà, seminarista che presta servizio in parrocchia, sono stati in Umbria. Questo pellegrinaggio è parte dell’Anno Giubilare 2025, un periodo di riflessione e rinnovamento della fede organizzato in particolare per i giovanissimi.

I preadolescenti hanno visitato Assisi e Gubbio mettendosi sulle orme di san Francesco e del beato Carlo Acutis. Le giornate sono trascorse tra momenti di svago, approfondimenti culturali e spirituali. I ragazzi hanno visitato la Basilica di san Francesco, San Damiano, Santa Maria degli Angeli e hanno pregato alla tomba di Acutis.

Inoltre hanno anche incontrato suor Chiara Maria, clarissa originaria di Lecco, nel monastero di san Quirico per un momento cordiale e formativo.