PALLAVOLO. TEST PER LA PICCO LECCO IN VALTELLINA E A CREMONA

LECCO – Primo fine settimana di test per Pallavolo Picco Lecco impegnata in un duplice appuntamento sul territorio lombardo. In settimana le ragazze allenate da Gianfranco Milano hanno disputato la Valtellina League, mentre ieri al PalaRadi contro l’Esperia Volley Cremona.

“Doppia sfida in 48 ore per la squadra in Valtellina vissute al meglio per sintonizzarci e guardare ai prossimi appuntamenti – commenta coach Milano -. Abbiamo incontrato il Chiuro di Progetto Valtellina e il Lozza, una squadra polacca che ha disputato il campionato A1 lo scorso anno e la finale scudetto. Due esperienze positive e tecniche molto diverse: bene la prima gara, qualche difficoltà nella seconda. Contro le polacche abbiamo subito l’impatto l’impatto fisico-atletico specie nelle fasi iniziali. Nei primi due set non abbiamo tenuto al meglio, poi il terzo e quarto sono stati più combattuti. Buona esperienza complessiva, ma ho dovuto centellinare le ragazze per qualche sovraccarico muscolare tipico dell’inizio di stagione”.

A Cremona, sabato, buona la prestazione delle lecchesi, capaci di chiudere positivamente tutti e quattro i set disputati. Percentuali registrate nei fondamentali quasi in equilibrio e continui ribaltamenti nel punteggio hanno caratterizzato l’allenamento congiunto.

“È stato un incontro tosto – interviene Federica Piacentini, centrale Picco Lecco – anche perché venivamo da altri due test da quattro set. Abbiamo ritrovato Cremona come una squadra forte, che già conoscevamo dagli anni passati, sono molto continue, ordinate, in difesa, ricostruzione quindi le azioni sono state particolarmente lunghe ed i parziali dei set lo hanno dimostrato. Sono molto contenta della nostra prestazione, siamo cresciute e ci abbiamo creduto fino alla fine, anche nei set in cui il risultato non era dalla nostra parte, abbiamo tenuto duro e li abbiamo chiusi favorevolmente”.

Foto credit Tiziana Bettinelli