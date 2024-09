LINEE LECCO. GRUPPO MISTO: “HANNO PREVALSO LE CONVENIENZE POLITICHE”

Prendiamo atto delle scelte fatte per il nuovo cda di LineeLecco, al quale formuliamo sinceramente i nostri auguri di buon lavoro, dopo che nei mesi scorsi si è consumata una delle più brutte pagine della politica amministrativa lecchese recente e che non si può certo considerare chiusa.

Prendiamo atto anche che si tratta di una scelta compiuta senza alcun coinvolgimento nei nostri confronti, a differenza di quanto pare sia stato fatto con altre forze che siedono in consiglio comunale.

Per quanto ci riguarda non avremmo avuto richieste o poltrone da chiedere, ma semplicemente riflessioni da condividere, prima ancora che dei nomi, per una soluzione che mettesse al centro il bene di LineeLecco e in generale quello della città.

Non vorremmo invece che abbiano prevalso altre logiche e strategie di pura convenienza politica, a sinistra come a destra.

Clara Fusi

Giovanni Tagliaferri

Gruppo Misto