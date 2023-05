LECCO – Un patteggiamento, un rito abbreviato e due messe alla prova: è quanto definito oggi davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco, Nora Lisa Passoni, per la violenta rissa avvenuta nella notte tra il 30 e il 31 gennaio 2022 in viale Turati, con un giovane finito in ospedale lancio sassi e insulti nei confronti delle forze di polizia e personale medico presente sul posto.

I legali dei quattro giovani, due extracomunitari e due lecchesi, tra cui una ragazza che aveva insultato e sputato contro la Polizia, intervenuta sul posto, hanno formulato al giudice la istanza di riti alternativi, che hanno trovato il consenso della Procura.

La sentenza sarà letta a inizio luglio.

RedGiu