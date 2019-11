LECCO – Un incontro lunedì 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’aula magna dell’Istituto Giovanni Bertacchi di Lecco riservato a otto classi, dalla seconda alla quinta, dei diversi indirizzi.

Dopo l’introduzione della rappresentante di “Telefono donna”, dottoressa Zanetti, che fornirà una serie di dati sul numero sempre crescente di femminicidi nel territorio di Lecco, e sulle azioni che questa associazione mette in atto a tutela delle donne contro ogni forma di violenza, interverrà la psichiatra Maria Adele Pozzi che, prendendo spunto da un lavoro di riflessione avviato in aula dagli studenti, che hanno analizzato nuovi e vecchi stereotipi legati alla figura della donna, tratterà approfondimenti sul tema della violenza di genere, per poi focalizzare il suo intervento sull’educazione al rispetto.

Ci sarà anche modo di parlare della nuova legge “Codice Rosso” che è entrata in vigore lo scorso agosto ed ha contribuito all’emersione di numerosi casi di violenza nella nostra regione. Verrà quindi presentato il progetto dell’App VITA sviluppata da Francesca Faldati dell’ associazione di Erba Familiarmente Noi, per sostenere le donne in caso di violenza. A seguire, prenderà la parola Paola Corbo organizzatrice dell’evento “Ama la musica ama le donne” di Erba, che spiegherà nello specifico come sia nata l’esigenza di realizzare un evento di questo tipo.

All’incontro parteciperà una giovane donna, che testimonierà della violenza subita per anni e di come sia riuscita a superarla. Si proseguirà con le magnifiche voci di Romina Camerin e Marco Freddy Ricci, che interpreteranno i testi di due grandi cantautrici come Mia Martini e Fiorella Mannoia. Concluderà la mattinata, giocando amabilmente con le parole, il poeta Simone Savogin. Referente del progetto è la professoressa Maria Rosa Bisogno, insegnante di scienze umane dell’Istituto Bertacchi.