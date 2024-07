A NOVEMBRE A LARIOFIERE 51^ MOSTRA DELL’ARTIGIANATO: LA PREVIEW

ERBA (CO) – Più giorni di fiera, cinque per la precisione e, tranne nell’ultimo, orario allungato fino alle 21: è questa la novità più evidente dell’edizione 2024 della Mostra dell’Artigianato a Lariofiere, che si svolgerà dal 30 ottobre al 3 novembre nel prossimo autunno.

Si tratta di una manifestazione rivolta al pubblico, una passerella per quella parte di artigianato che si rivolge ai consumatori. Il periodo è propizio per suggerimenti sui regali del Natale che arriva da lì a due mesi e anche per tutte le celebrazioni – come matrimoni e lauree, in programma dalla primavera successiva. Alla testa del comitato promotore della Mostra, nell’alternanza nella cabina di regia tra Como e Lecco, quest’anno c’è Flavio Bassani di Geotech Lecco.

L’impianto del 51esima edizione rimane sostanzialmente nel solco della tradizione, ma aggiunge due sfumature: una dedicata all’arte, sentita come parte della famiglia artigianale perché frutto d’ingegno e di abilità intorno al pezzo unico, l’altra volge l’attenzione alle giovani generazioni, sia quelle che dalla scuola occhieggiano il mondo del lavoro, sia chi ha voglia di una propria avventura imprenditoriale.

I due aspetti si abbracciano in una nuova iniziativa rappresentata dal coinvolgimento delle scuole di grafica nei suggerimenti di marchi e allestimenti fieristici destinati proprio alle nuove aziende. Per quest’ultime inoltre è prevista la coabitazione in Mostra con altre giovani imprese, soluzione nata per facilitarne la presenza attraverso l’abbattimento dei costi.

La Mostra si svolge lungo uno spazio espositivo di 10mila metri quadri, di solito occupato da 200 imprese dei settori casa (arredamento e oggettistica), moda in tutte le sue declinazioni, benessere (cosmesi e profumeria) ed enogastronomia.

Da qui a fine ottobre l’impegno maggiore del comitato promotore sarà coordinare e organizzare le imprese che desiderano partecipare all’evento. Alla conferenza stampa di pre-lancio, oggi erano presenti la presidente di Confartigianato Lecco Ilaria Bonacina, quello di Como Roberto Galli, il presidente di Lariofiere Fabio Dadati, il direttore dell’ente Silvio Oldani e ovviamente Bassani.

Tutte le motivazioni della centralità della Mostra dell’Artigianato: ne parla Fabio Dadati nel video che segue:

Flavio Bassani qui sotto racconta come l’arte sia artigianato:

N. A.