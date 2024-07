CALCIO, IL LECCO PRESENTA L’AREA TECNICA: ECCO MINADEO, BALDINI E VITALI

LECCO – Nel pomeriggio di oggi allo stadio Rigamonti-Ceppi la conferenza stampa di presentazione dell’allenatore della prima squadra Francesco Baldini, del direttore sportivo Antonio Minadeo e del club manager Michelangelo Vitali.

Mister Baldini esordisce così: “Prima delle caratteristiche calcistiche mi interessano quelle umane. Andiamo a competere con squadre con un budget importante, ma ho la convinzione che il gap economico si possa colmare creando un gruppo speciale. Con la serietà si possano ottenere risultati importanti”.

E a proposito dello stile di gioco, Baldini dichiara: “Adotteremo moduli come il 4-3-3 o il 4-3-1-2 che ci permettono di andare in avanti a rubare palla e non essere una squadra attendista”.



Il direttore sportivo Minadeo sul feeling con il Mister: “Abbiamo trovato subito quel punto di incontro non tecnico, ma caratteriale: sangue agli occhi e bava alla bocca. Questo mi ha convinto ad andare avanti. Il carattere che ha mostrato è stata decisiva”. Sulla costruzione della squadra: “Spero che i ragazzi abbiano le motivazioni che abbiamo noi: alla base di tutto ci sarà la voglia di giocare a Lecco. Deve essere un punto di partenza per tutti”.

Dal club manager Vitali la programmazione estiva: “La prima parte del ritiro sarà dal 19 al 25 luglio a Veronello, poi torneremo a Lecco per un’amichevole nel weekend, in seguito svolgeremo una seconda parte a Rovetta. Partiremo il 29 luglio”. E sulla campagna abbonamenti “Ci faremo trovare pronti: adotteremo la modalità online”.