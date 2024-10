A CALOLZIO PREMIATI I SEI “GIOVANI TALENTI” 2024

CALOLZIOCORTE – Nella serata di lunedì 30 settembre, a precedere il consiglio comunale, l’amministrazione calolziese ha tributato a 6 tra ragazzi e ragazze il Premio Giovani Talenti Calolziesi.

Come spiegato dal sindaco Marco Ghezzi, “l’evento, a cadenza biennale, ha un obiettivo simile a quello del Premio San Martino, dove vengono riconosciute le imprese e i cittadini che hanno dato lustro al nostro comune. In questo terzo appuntamento con il premio, la nostra volontà è quella di stimolare i ragazzi con un piccolo riconoscimento che li sproni a proseguire nelle loro passioni e nei loro talenti, verso il futuro”.

L’assessore Tina Balossi è poi intervenuta: “Ho portato avanti quest’iniziativa, proposta dall’assessore alle politiche giovanili Eleonora Rigamonti, con tanta gioia, perché il nostro comune è ricco di ragazzi meritevoli e in gamba. Il premio di quest’anno sarà un attestato in carta riciclata, accompagnato da alcune opere del Centro Studi Valle San Martino, e i nomi dei ragazzi verranno scritti su un Libro d’Oro”.

Balossi ha poi ricordato il contributo di Aido ed Admo, richiamando all’importanza della donazione, ed ha introdotto due fotografi d’eccezione per l’evento: “Nicholas e Flavio, due ospiti della struttura di residenzialità leggera del Comune, hanno voluto contribuire a questo e ai prossimi eventi grazie al corso di fotografia organizzato dal Progetto per la salute mentale che hanno frequentato. Il progetto di residenzialità leggera sta continuando dall’amministrazione Arrigoni e noi siamo lieti di avere il loro contributo”.

L’assessore ha infine introdotto i premiati, con una sorpresa: i ragazzi sono stati infatti presentati da coloro che li hanno candidati al premio.

Il primo premiato è stato Gabriele Lazzati, giovane chitarrista che ha vinto numerosi premi a livello nazionale e, come spiegato dalla madre, “dalla sua cameretta, un giorno sogna di riempire San Siro”.

A seguire Giovanni Martino, il giovane disegnatore che ha vinto il contest per realizzare il logo del progetto Iang – Insieme Ai Nostri Giovani. L’iniziativa, che coinvolge i comuni della Valle San Martino, ha permesso all’opera del ragazzo di viaggiare sui documenti ufficiali, ma anche su molti gadget e oggetti come la matita ufficiale.

Il giovane Christian Frigerio, laureato in filosofia e dottorando in filosofia teoretica all’Università Statale di Milano, è stato invece presentato dal suo ex professore, Massimo Tavola.

Il docente, che ha ricordato piacevolmente di aver accompagnato nel percorso scolastico tutti i presenti, ha evidenziato le caratteristiche molto attuali del pensiero di Frigerio, che ha recentemente pubblicato un libro sul tema molto attuale delle relazioni umane e lo ha presentato agli alunni dell’istituto Rota di Calolzio, in uno scambio ricco di riflessioni.

Il quarto premiato è stato Riccardo Oliverio, giovane promessa della pluripremiata squadra di basket di Cantù.

Oliverio ha partecipato alla finale U15 dei campionati italiani con la compagine comasca e l’amico che lo ha segnalato per il premio ha evidenziato come le sue capacità gli abbiano permesso di fare parte di una squadra tra le migliori in Italia.

Irene Esposito, ballerina del locale Centro Progetto Danza Valle San Martino, ha partecipato ad una serie di concorsi nazionali ed è stata presentata dalla sua insegnante, Antonella Falorni.

La maestra ha voluto ricordare come “la danza genera umiltà e forza interiore, le capacità che ti porteranno al prossimo concorso mondiale a Barcellona; sei riuscita ad imparare a perdere senza sentirti sconfitta e questo ti ha portata ai traguardi che hai raggiunto”.

A concludere Fabio Milani: artista autodidatta, disegnatore che spazia tra opere su carta e digitali.

Presentato dai genitori, il giovane calolziese ha visto le sue opere esposte a Broadway, alle Biennali di Sanremo e Mantova e a molte altre esposizioni, oltre ad aver ricevuto uno spazio sull’Annuario Artisti 24 Mondadori Store.

Michele Carenini