LC BASKET WOMEN: VITTORIA NELL’ULTIMO TEST PRESEASON CON VILLAGUARDIA

MALGRATE – La Lecco Basket Women chiude la preseason battendo sul campo amico di Malgrate il Villaguardia per 62-60 (parziali: 16-16, 28-28, 47-43) al termine di un match molto combattuto che non ha avuto un vero padrone per tutti i 40′. Coach Canali deve fare a meno di Oggioni e Capaldo, quest’ultima fermata da un problema al ginocchio.

Le blucelesti provano a scappare all’inizio, ma Villaguardia tiene botta restando incollato alle avversarie. Il primo tentativo di fuga della LBW (16-11) viene prontamente stoppato dalle comasche con un break di 11-2 che fa infuriare la coach lecchese che chiama prontamente un time-out. Dal 18-22 il match è un testa a testa continuo che vede Lecco trovare un piccolo gap alla fine del terzo parziale (45-39), che poi viene conservato fino alla fine dove la LBW chiude un un margine di soli due punti (62-60).

“Non posso dirmi pienamente soddisfatta, abbiamo sicuramente mostrato alcuni minuti di ottima pallacanestro su due fronti, ma anche troppi cali e blackout, troppi momenti giocati con leggerezza e senza la giusta lucidità, sia nelle scelte offensive che nella tenuta difensiva commenta Canali – Certo, anche oggi abbiamo ruotato molto generosamente e giocato con quintetti poco ortodossi e si è visto tantissimo come, se è vero che abbiamo buone qualità individuali, dobbiamo ancora lavorare molto per conoscerci e trovare alchimie corali, come è giusto che sia per una squadra molto rinnovata. Insomma, si poteva fare meglio ma si intravedono buonissimi margini di miglioramento, il tempo e il lavoro faranno la loro parte”.

Nel prossimo weekend prenderà il via il campionato. La LBW è attesa dalla trasferta di Legnano sabato 5 ottobre alle 20 dove sfiderà l’Aba Pink-Accademia Basket Altomilanese.

Il tabellino delle lecchesi: Bassani 14, M.Aondio 2, G.Galli, V.Aondio 4, Scola, Levi 4, Davide 10, Oddo 3, Ratti, S.Galli 10, A.Rota 2, Cincotto 13, M.Rota, Fumeo.

All.: Canali.