A EFES LC-SONDRIO IL PREMIO FORMEDIL “ECCELLENZA NELLA FORMAZIONE”

LECCO – EFES, Ente Formazione Edile Sicurezza, Lecco Sondrio si è aggiudicato il premio “Eccellenza nella formazione per la salute e sicurezza sul lavoro”, istituito per la prima volta da Formedil, l’ente unico per la formazione e sicurezza, ha per scopo la promozione, l’attuazione e il coordinamento su scala nazionale delle iniziative di formazione, sicurezza, qualificazione e riqualificazione professionale nel settore delle costruzioni.

“Si tratta di un prestigioso riconoscimento che premia l’intenso lavoro svolto dal nostro ente paritetico per la formazione e la sicurezza nelle province di Lecco e Sondrio. – afferma il presidente di EFES, Giovanni Gerosa – È un attestato di merito su scala nazionale che ci ha visto conseguire il secondo posto assoluto tra tutti gli enti provinciali paritetici del sistema delle costruzioni. L’attività svolta, in aula e in cantiere, a favore della sicurezza e della crescita professionale delle nostre maestranze trova così, insieme al positivo riscontro fornito dalle imprese del settore, un concreto ed importante riscontro anche a livello nazionale, a testimonianza dell’eccellenza del servizio svolto”.

“Un risultato che vuole essere uno stimolo a migliorare il già grande impegno che il nostro ente mette nella formazione per la sicurezza nel mondo dell’edilizia, aggiunge Alberto Romagna Laini, vicepresidente aggiunto di EFES. Un premio da condividere e per il quale vanno ringraziate le parti sociali ed i collaboratori dell’ente paritetico”.

EFES riceverà il premio in occasione della prossima edizione del SAIE di Bologna nella giornata di sabato 12 ottobre.