A GALBIATE IL “RESTART PARTY”, CON WWF SI RIPARANO GLI APPARECCHI ELETTRICI PER L’AMBIENTE

GALBIATE – Riparare o rimpiazzare? È una domanda che ci poniamo ogni volta che ci troviamo davanti qualcosa di rotto.

Spesso riparare un oggetto è difficile perché non sappiamo a chi rivolgerci o dove trovare i pezzi di ricambio, le istruzioni di smontaggio non sono accessibili o addirittura molti prodotti sono disegnati in modo da non poter essere aperti.

Eppure aggiustare ciò che non funziona più vuol dire allungare la vita dei prodotti, riducendone la produzione, il conseguente impiego di risorse e l’immissione di CO2 nell’atmosfera… un grande vantaggio per l’ambiente.

Il movimento internazionale dei Restarters nasce con l’intento di promuovere la cultura della riparazione e combattere l’obsolescenza programmata degli oggetti che acquistiamo, battendosi per il diritto alla riparazione.

WWF Lecco ospiterà quindi il primo Restart Party della provincia di Lecco, un momento di festa e condivisione in cui, assieme ai volontari del movimento Restarters Milano, si proverà a riparare oggetti elettrici ed elettronici guasti o malfunzionanti.

Sicuramente in ogni armadio c’è qualcosa che non funziona più ma che dispiace buttare, magari un ricordo o un oggetto a cui si è affezionati… È possibile portarlo sabato 23 novembre dalle 15 alle 18 a Villa Bertarelli, a Galbiate ed essere guidati da un tutor, per provare ad aggiustarlo. Ci sarà anche un angolo dedicato alle piccole riparazioni sartoriali.

La partecipazione è gratuita, ed è richiesto soltanto di far sapere in anticipo quali oggetti saranno consegnati per la riparazione, compilando il form disponibile sul sito WWF Lecco: https://wwf.lecco.it/news/riparare-e-meglio-che-buttare