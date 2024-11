CALCIO ROVINATA. TRE VITTORIE E UN PAREGGIO PER LE SQUADRE DELL’AGONISTICA

LECCO – Bella vittoria per gli Allievi 2008 della Rovinata in casa, con una prima parte di gara ricca di emozioni da entrambe le parti. Nel primo tempo sono i padroni di casa a passare in vantaggio con un gol di Fumagalli, ma la gioia dura poco perché il Vercurago reagisce pareggiando i conti e addirittura portandosi sul 1-2. Sul finale del primo tempo però un ottimo Fortunati realizza una doppietta, ribaltando il risultato sul 3-2 per i biancorossi. Nel secondo tempo Fortunati segna ancora, completando la tripletta, seguito da un altro gol di Fumagalli. Nel finale arriva il terzo gol del Vercurago, ma non basta, si finisce sul 5-3 con i biancorossi che guadagnano altri 3 punti importanti.

Doppio impegno settimanale per gli Allievi Under 16. Nel primo impegno casalingo 2-2 con il Grentarcadia e nel secondo sempre in casa 6 -2 contro O.S.G.B. Merate. Con il Grentarcadia la Rovinata non gestisce al meglio la partita, giocando 70′ con un giocatore in meno e con tre pali e una traversa. Più agevole invece la partita contro il Merate, finita con un 6-2 ampiamente meritato, ma comunque con parecchi errori in fase di conclusione. Merita una citazione la prestazione del numero 2 Marco Missaglia, insuperabile sulla fascia destra. Nelle foto Missaglia Marco e uno dei numerosi assedi alla porta del Merate.

La Rovinata Giovanissimi 2010 esce dal campo della Bellagina con un pareggio per 2-2 che lascia tanto rammarico. I biancorossi partono forte e riescono a passare in vantaggio nel primo tempo grazie ai gol di Gattinoni e Arrigoni. A quel punto la partita diventa molto decisa e agonistica. Nel secondo tempo, due indecisioni difensive della Rovinata consentono alla Bellagina di trovare il pareggio, vanificando tutti gli sforzi della squadra ospite che avrebbe sicuramente meritato di più. Con questo risultato la Rovinata scivola al terzo posto in classifica, ma le restano ancora da giocare gli scontri diretti contro Missaglia e Sala Galbiate, le due squadre che la precedono.

I Giovanissimi 2011 scendono in campo ospiti del Foppenico. Dopo un primo tempo “soporifero”, che finisce a reti inviolate, i ragazzi della Rovinata entrano in campo nel secondo tempo con un’altra marcia. Un gol dopo l’altro vincono la partita per 6-0, grazie alla rete di Angelica Scaioli, seguita dalla tripletta di Iracà autore di una bellissima rovesciata e dai gol di Trusas e di nuovo Iracà.

Nella foto di copertina i Giovanissimi 2011