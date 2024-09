A GIUDIZIO OTTO EXTRACOMUNITARI PER SPACCIO. L’OMBRA DELLA PRESCRIZIONE

LECCO – Saranno processati il prossimo 6 marzo otto extracomunitari finiti in carcere o ai domiciliari nell’operazione Ferrohotel, condotta dalla Polizia di Stato di Lecco nel novembre 2017.

Erano stati filmati, identificati e arrestati 33 richiedenti asilo che erano dediti allo spaccio nella zona dell’ex Ferrohotel dove erano ospiti, zona stazione e Meridiana.

Una parte è già finita a processo, mentre l’ultima tranche del gruppo di spacciatori è stata discussa oggi davanti al Gup del tribunale di Lecco, Nora Lisa Passoni, con la Procura che ha chiesto il processo.

Gli otto extracomunitari sono stati rinviati a giudizio al prossimo 6 marzo, ma dietro l’angolo c’è la prescrizione; infatti i termini scadranno a maggio 2025 e se – come probabile il processo non si concluderà – per gli otto richiedenti asilo accusati di spaccio, ci sarà l’impunità.

A. Pa.