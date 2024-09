CICLOPEDONALE ABBADIA, ECCO LA GARA DA QUASI 32 MILIONI

ABBADIA LARIANA – È stata pubblicata la procedura di gara aperta per l’appalto integrato dell’intervento di completamento della pista ciclopedonale in affiancamento alla S.S. 36 tra i comuni di Abbadia Lariana e il capoluogo della provincia di Lecco. L’intervento è inserito nel Piano complessivo delle opere olimpiche Milano Cortina 2026, approvato con Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2023, per una copertura finanziaria totale di circa 31 milioni e 955 mila euro. Saranno realizzate una passerella ciclopedonale su impalcato/muri di sostegno nel tratto Lecco Pradello – Abbadia Lariana per un tratto di 2 chilometri, un percorso di accesso alla riva del lago e la riqualificazione ambientale dell’area oggetto di intervento …

