ADDIO A GIOVANNI CONCARI, STORICO IMPRENDITORE E ARMIERE DI LECCO

LECCO – Con la morte di Giovanni Concari, titolare della storica Armeria Concari di via Alfonso Lamarmora e per anni in piazza Diaz, se ne va un pezzo della storia imprenditoriale di Lecco. Un uomo molto conosciuto e stimato, un esperto armiere, un costruttore e un cacciatore, che ha segnato un’epoca nella storia della produzione di armi.

Giovanni Concari rappresentava la quarta generazione di una famiglia che aveva cominciato a costruire armi a Lecco già nel lontano 1919 quando Cesare Concari apriva ufficialmente l’armeria in piazza Diaz e nell’officina sul retro cominciava a fabbricare doppiette a cani esterni. Quella dell’Armeria Concari è una storia di successo imprenditoriale che subì un’accelerazione già nel dopoguerra con Pietro, il padre di Giovanni.

Come il padre, anche Giovanni è diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutto il settore delle armi rigate di lusso. Ma è nel 2018 che Giovanni, insieme al figlio Matteo, decidono di ampliare la produzione trasferendosi in una struttura più grande, sempre a Lecco.

Nel dicembre del 2019 l’Armeria Concari ha celebrato i sui 100 anni e nello stesso anno Giovanni ha prodotto la prima carabina mauser completamente in titanio e con pacchetto caricatore estraibile, innovazione questa che lo ha reso molto noto fra tutti gli appassionati del settore rendendolo molto fiero del lavoro svolto.

La passione di Giovanni e la sua dedizione per il lavoro insieme a tutta la sua esperienza acquisita durante gli anni in Italia e all’estero sono stati tramandati al figlio Matteo, che con l’aiuto del fratello Nicolò e di Rossella, moglie di Giovanni, continueranno a mantenere vivo il suo ricordo attraverso l’azienda di famiglia che continuerà a essere leader nella produzione di armi rigate da caccia e nel settore del collaudo delle munizioni civili e militari. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Belledo oggi, mercoledì 27 novembre, alle 14:30.