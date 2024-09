ADOZIONE: A LECCO MONYA FERRITTI PRESENTA “SANGUE DEL MIO SANGUE”

LECCO – Venerdì 20 settembre alle 21, presso “La Casa sul Pozzo” a Chiuso di Lecco (Corso Bergamo 69), Raccontiamo l’Adozione OdV incontra Monya Ferritti, autrice del libro “Sangue del mio Sangue – l’adozione come corpo estraneo alla società“.

Ferritti è presidente del Coordinamento CARE, il Coordinamento nazionale di associazioni familiari adottive e affidatarie e, in questa veste, ricopre numerosi incarichi istituzionali sui temi della protezione dell’infanzia . E’ tecnologa all’INAPP (Istituto di Analisi delle Politiche Pubbliche), nonché curatrice del blog #IlCorpoEstraneo e le corrispondenti pagine social.

“Sangue del mio Sangue” non è che l’ultima delle numerose pubblicazioni specifiche di Ferritti su infanzia, adolescenza, adozione, affido, scuola.

Il libro stimola una discussione importante su come le famiglie adottive vengono percepite e su come la società può evolversi per accogliere meglio la diversità delle esperienze familiari.

La critica ha accolto il libro positivamente, evidenziando come l’autrice riesca a stimolare un dibattito necessario su questi argomenti, specialmente in un’epoca in cui l’attenzione alle diversità è sempre più al centro delle discussioni sociali, tipo le implicazioni psicologiche e sociali per i bambini adottati che crescono in una società che spesso non comprende pienamente la loro realtà.

È gradita la prenotazione a questo link, per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.raccontiamoladozione.net o scrivere alla mail info@raccontiamoladozione.net