CAI LECCO: IL GRUPPO ETÀ D’ORO ALLA SCOPERTA DELLE TRE CIME DI LAVAREDO

LECCO – Le Tre Cime di Lavaredo non finiscono mai di stupire con la loro maestosa bellezza.

Ne hanno avuto conferma i 35 partecipanti alla “due giorni” (10/11 settembre) organizzata dal GEO (Gruppo Età d’Oro) che coordina i Seniores della Sezione “Riccardo Cassin” del CAI di Lecco.

Assistiti da un meteo favorevole, il gruppo ha raggiunto nel pomeriggio il Rifugio Auronzo (2333 metri) e dal lì sono partite le escursioni che, nel primo giorno, nel pomeriggio, hanno visto un anello passando dal Rifugio Lavaredo.

Dopo il pernotto e colazione al Rifugio Auronzo, dove il gruppo è stato accolta in maniera impeccabile, l’indomani in 27 hanno compiuto il periplo delle Tre Cime e un gruppo di otto un tragitto più lungo, partendo dal Rifugio Auronzo, raggiungendo il lago e il Rifugio Cengia, il Rifugio Comici ed arrivando a Moso dalla Via Fiscalina.

Una “due giorni” entusiasmante e da ricordare, in un 2024 ricco di uscite all’insegna dello stare insieme, una delle prerogative del GEO.