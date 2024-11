AGGREDÌ IL CAPOSTAZIONE A CALOLZIO, L’IMPUTATO È IRREPERIBILE

CALOZIOCORTE – Aggredì il capostazione a Calolziocorte mandandolo all’ospedale e lanciò sassi rompendo i vetri della stazione. Un 58enne, B.G., albanese, è finito a processo per l’episodio del 25 ottobre 2022. Ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti il 68enne si scagliò contro il capostazione e dovettero intervenire i carabinieri di Calolziocorte per bloccare l’albanese, ora a processo per danneggiamento, violenza privata, furto e lesioni.

Oggi si è aperto il processo davanti al giudice monocratico Gianluca Piantadosi, però di B.G., assistito dall’avvocato Silvia Pirovano, non ci sono tracce, perché da qualche tempo si è reso irreperibile. Il giudice ha disposto le ricerche e aggiornato l’udienza a febbraio.

A.Pa.