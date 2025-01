AL VIA CON TANTE AMICHEVOLI IL 2025 DELLE GIOVANILI DEL SALA GALBIATE

GALBIATE – Anche le giovanili dell’attività di base del Sala Galbiate hanno iniziato il 2025 con diverse amichevoli. Competizioni che rappresentano un’importante occasione per i giovani calciatori di mettersi alla prova e prepararsi per le gare future di una stagione lunga sei mesi, che vedrà le formazioni impegnate nel campionato e in vari tornei in particolare nel mese di maggio.

I Pulcini 2015 verdi hanno affrontato il Garlate Pescate in una fredda domenica mattina sul sintetico dell’oratorio di Garlate in una gara giocata alla pari dalle due formazioni con una prevalenza dei padroni di casa. I Primi Calci 2017 hanno incontrato in un doppio match il Ronco Briantino giocando bene e divertendosi a realizzare numerose reti, impegnando entrambi i portieri.

Pulcini 2015 verdi Pescate Garlate-Sala Galbiate

I Pulcini 2015 rossi hanno invece incontrato a Sala al Barro i Primi Calci 2016 della Calcio Lecco in una gara equilibrata molto combattuta e ben giocata che ha entusiasmato il pubblico.

Pulcini 2015 rossi Sala Galbiate-Calcio Lecco 2016

Gli Esordienti 2012 hanno giocato con la Tritium B a Trezzo d’Adda un amichevole con un’unica rete che ha dimostrato i progressi di questi preadolescenti in costante crescita e miglioramento.

Esordienti 2012



Gli Esordienti 2013 infine hanno giocato in casa una gara con i lecchesi dell’Aurora San Francesco, mostrando buon gioco e di essere una buona squadra anche se l’Aurora ha disputato un’ottima partita.

Esordienti 2013 Sala Galbiate-Aurora San Francesco