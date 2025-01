VOLLEY, PICCO LECCO CAPITOLA IN CASA DELLA CAPOLISTA: 3-0 DALL’OMAG

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) – La Orocash Picco Lecco esce sconfitta 3-0 nella trasferta romagnola di domenica, sul campo della formazione capoclassifica.

Nulla può la formazione allenata da coach Gianfranco Milano contro la “corazzata” guidata Ortolani. Ottima la performance di Nardo.

Picco fatica a entrare in partita e le padrone di casa guidano le prime azioni. Sul finale (23-17) le lecchesi si accendono, ma non basta contro l’efficacia dell’attacco delle biancorosse. Si chiude 25-17.

Lecco parte forte (2-5), ma San Giovanni reagisce con un ottimo break (6-5). Controsorpasso delle padrone di casa (8-7) che se ne vanno. A metà set le padrone di casa guidano (14-9). Lecco prova a rientrare (18-12), ma San Giovanni non ci sta. Secondo set 25-16.

Terzo set giocato punto a punto (15-15), poi le padrone di casa se ne vanno con un break interessante. Sul finale Picco tenta il tutto per tutto, ma Nardo chiude il terzo set 25-21.

“Sapevamo che quella di San Giovanni era un match difficile. Mi dispiace per come l’abbiamo affrontato perché non abbiamo messo in campo il giusto agonismo sportivo che serve per affrontare la prima della classe. È stata buona la correlazione muro/difesa mentre in attacco non siamo riuscite ad incidere al meglio. Ora pensiamo alla prossima sfida” commenta Helena Sassolini.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO-OROCASH PICCO LECCO 3-0

(25-17 25-16 25-21)

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 17, Parini 6, Ortolani 8, Piovesan 15, Consoli 12, Nicolini 2, Valoppi (L), Ravarini 3, Bagnoli 1, Sassolini 1, Clemente. Non entrate: Monti, Meliffi (L).

All. Bellano.

OROCASH PICCO LECCO: Mangani 7, Monaco 1, Conti 1, Amoruso 14, Atamah 9, Sassolini, Mainetti (L), Moroni 2, Napodano, Severin. Non entrate: Monti.

All. Milano.

ARBITRI: Ancona, Mochi. NOTE – Durata set: 22′, 23′, 26′; Tot: 71′. MVP: Nardo.

Top scorers: Nardo A. (17) Piovesan A. (15) Amoruso G. (14)

Top servers: Amoruso G. (2) Parini S. (2) Mangani L. (1)

Top blockers: Consoli C. (3) Atamah P. (2) Nardo A. (2)