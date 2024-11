AL VIA YOUNG, SALONE DI ORIENTAMENTO SCUOLA, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ, LAVORO

ERBA (CO) – Si è alzato il sipario sulla 17esima edizione di Young, il Salone dell’orientamento Scuola, Formazione, Università, Lavoro. Un’edizione che, come era stato annunciato nelle ultime settimane, si presenta ricca di tante novità, tra le quali la compartecipazione di Regione Lombardia, con l’assessorato all’Università, Ricerca e Innovazione nella realizzazione del Salone che, proprio in virtù di questa presenza, “mira a diventare un appuntamento di riferimento a livello lombardo”.

Nei padiglioni di Lariofiere a Erba si sono ritrovati fin dal mattino migliaia di studenti chiamati a scegliere il percorso di studi da intraprendere nel loro immediato futuro, oltre a coloro che si stanno per affacciare sul mondo del lavoro e sono alla ricerca di opportunità di occupazione.

Presenti ad accogliere i giovani quasi 200 espositori, tra Università, Accademie, Fondazioni, Its, Centri di formazione professionale, Istituti di istruzione tecnica e professionale, Licei, Associazioni di Categoria, Ordini e Collegi Professionali, ma anche un buon numero di aziende pronte a raccontarsi e a stimolare la curiosità dei ragazzi che desiderano trovare un’occupazione.

“L’apertura di questa 17esima edizione di Young è un momento importante – ha affermato il presidente di Lariofiere, Fabio Dadati, dando il benvenuto ai presenti raccolti in Sala Porro -. Grazie a tutti i soggetti che hanno partecipato nell’organizzazione di questo appuntamento che negli anni è cresciuto e si è sviluppato: partito come un Salone dedicato all’orientamento dopo la terza media, si è progressivamente ampliato per aprirsi al mondo delle Università e ora anche a quello del lavoro. La presenza di Regione Lombardia attribuisce ancora maggior valore a questo progetto che mira a diventare il Salone di riferimento a livello regionale dell’orientamento”. Dadati ha anche portato i saluti di Antonio Pozzi, membro e collega di Giunta della Camera di Commercio Como-Lecco, delegato in Camera alla Formazione.

“Young fa parte della mia storia – ha proseguito l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia, Alessandro Fermi -. Il Salone è nato 17 anni fa quando ero Assessore provinciale e seguivo la Formazione: una manifestazione che negli anni è cresciuta e si è arricchita. Ora che ricopro questo ruolo in Regione ho condiviso l’ambizione che questo appuntamento diventi il punto di riferimento per tutta la Lombardia. Crediamo molto in questa manifestazione per una molteplicità di motivi: offre ai giovani degli strumenti per poter scegliere quale percorso intraprendere con maggiore consapevolezza, contribuisce a far capire ai ragazzi e alle loro famiglie com’è cambiato il mondo del lavoro e mettere di fronte le aziende alla necessità di adeguarsi a un cambiamento necessario per attrarre i giovani perché va preso atto che il loro approccio verso il lavoro è cambiato rispetto al passato”.

La mattinata è proseguita con il convegno “Generazioni Z e Alpha, tra ricerca di stabilità e voglia di cambiamento” con la partecipazione dei professori Ugo Morelli, Giuseppe Bonelli e i rappresentanti delle Consulte Studentesche di Como e Lecco, moderati dal regista e professore Paolo Lipari.