ALLA RICERCA DI BABBO NATALE. DA LECCO A ROVANIEMI, LA NUOVA SFIDA DELLO “ZINGARO BIKER”

LECCO – Inizierà il 21 dicembre l’avventura del Biker, conosciuto nel mondo motociclistico come lo ‘Zingaro Biker’. Si tratta di un ex imprenditore del mondo dello spettacolo, che ha deciso di abbandonare tutto per rincorrere un sogno e ritrovare se stesso mettendosi alla prova. Lecco è stata una delle sue ultime mete riguardo a eventi e altro, quindi è da lì che partirà.

La partenza è prevista per questo sabato dopo più di un anno di preparazione e la destinazione finale è Rovaniemi, un villaggio in Finlandia. Lo Zingaro Biker andrà alla ricerca di Babbo Natale, un sogno che ha fin da bambino, unito poi alla passione per la moto. Ma la reale motivazione è spinta dalla voglia di avventura sportiva e di quel pizzico di follia: abbandonare le abitudini, le comodità e incontrare italiani in Finlandia.

La distanza è immensa, ben 3.490 chilometri, e le possibilità di arrivare alla meta sono davvero incerte. Per Natale la missione è arrivare a Rovaniemi.