ALLERTA METEO. CODICE ROSSO DALLE 21 E PER TUTTA LA NOTTE

MILANO – La protezione civile regionale ha diramato l’allerta rossa – livello di guardia elevato – per rischio idraulico e idrogeologico valido su gran parte del territorio lombardo dalle 21 di questa sera, 9 ottobre, e fino a nuovo aggiornamento. In contemporanea sono attive le allerte gialle per rischio temporali e vento forte.

SINTESI METEOROLOGICA

Nella giornata di oggi, 9 ottobre, un flusso in quota proveniente da Ovest Sudovest, associato ad una vasta circolazione di bassa pressione atlantica, si estende verso Sud fino al bacino del Mediterraneo. A partire dal pomeriggio sono attese precipitazioni sparse a partire dai rilievi e precipitazioni diffuse sui settori alpini e prealpini che, a partire dalla tarda serata, tenderanno ad intensificarsi. È attesa ventilazione dai quadranti orientali e meridionali, che tenderanno ad un rinforzo in serata.

Nella giornata di domani 10 ottobre previste precipitazioni in propagazione da Sud-Ovest a Nord-Est, con un’intensificazione durante la notte e la prima parte della giornata. Attese precipitazioni diffuse moderate o forti su Alpi, Prealpi e sui settori adiacenti di alta pianura occidentale, anche a carattere di rovescio e temporale. Dalle ore centrali del primo pomeriggio si attende una tendenza all’attenuazione con un progressivo esaurimento verso sera a partire dai settori occidentali. Su Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina e Orobie Bergamasche accumuli areali tra 80 e 120 mm/12h, localmente nella parte alta delle valli possibili accumuli fino a 120-160 mm/12h. Su Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Alta Valtellina, Valcamonica e Nodo Idraulico di Milano attesi accumuli areali tra 50 e 100 mm/24h. Venti a partire dal mattino tendenti all’attenuazione.