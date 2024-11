ANDREA ZORZI PRESENTA “LA LEGGENDA DEL PALLAVOLISTA VOLANTE”

LECCO – Sabato 9 novembre alle 20.45, al Teatro Invito di Lecco, l’ex pallavolista Andrea Zorzi “Zorro” presenterà “La leggenda del pallavolista volante“.

La leggenda del pallavolista volante è uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita: Andrea Zorzi detto “Zorro” – il pallavolista due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con l’indimenticabile Nazionale di Julio Velasco – sale per la prima volta sul palcoscenico e, grazie alla penna e alla regia di Nicola Zavagli, ci racconta la sua grande avventura. Attorno a lui, la verve esplosiva dell’attrice Beatrice Visibelli disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria, portando sulla scena la moltitudine di personaggi che hanno accompagnato la vita e la carriera di questo autentico mito dello sport italiano.

Un pallone sgualcito diventa il volante che il padre impugnava durante i molti chilometri percorsi nella sua vita d’autista. Le panche dello spogliatoio, dove ci si confrontava, si discuteva e si finiva spesso per litigare, si tramutano nel letto dove un adolescente febbricitante cresceva troppo e sognava di trovare una ragazza. Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo, per rivivere le azioni mozzafiato scolpite nella memoria di tutti, le vittorie leggendarie e le sconfitte ancora brucianti.

Ed ecco dipanarsi un affresco teatrale dove la vicenda personale s’intreccia alla storia e al costume, dove la luminosa carriera di uno sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un Paese: dalla campagna veneta degli anni Settanta ai nostri giorni, dai racconti di un’adolescenza complessata, alla formazione di uno sportivo e poi di un campione.

Produzione Teatri d’Imbarco, con Andrea Zorzi e Beatrice Visibelli. Testo Nicola Zavagli e Andrea Zorzi, movimenti coreografici Giulia Staccioli, regia Nicola Zavagli.

La serata è in collaborazione con Picco Pallavolo Lecco (biglietto ridotto per tutti i soci della squadra).

Per informazioni e prenotazioni prenotazioni@teatroinvito.it o telefonare allo 0341.1691394, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.

Nei giorni di spettacolo il botteghino sarà aperto dalle 20, vendita online su vivaticket.com.

Biglietteria: Intero € 15; Ridotto convenzioni € 12; Ridotto under 30 € 9.

Convenzioni valide per scuole di teatro, SPI Cgil, Università Terza Età, abbonati Cineminimo, abbonati Mikrokosmos, utenti Acinque.