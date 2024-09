ARRAMPICATA SPORTIVA: COLLI E ARNOLDI, DUE LECCHESI AI VERTICI MONDIALI

LECCO – Beatrice Colli e Valentina Arnoldi sono due atlete che portano in alto la bandiera di Lecco in giro per il mondo. Due ragazze che si cimentano nel difficile ma appassionante sport dell’arrampicata.

Beatrice Colli è di Colico, risiede a Lecco da due anni e recentemente si è classifica nona alle Olimpiadi di Parigi . Valentina Arnoldi invece è una lecchese doc. Fa parte dell’Asd Ragni e da poco è diventata campionessa italiana Under 20 Lead.

ROCK EXPERIENCE ha realizzato due splendidi video per raccontare le ragazze. Video brevi, intensi, che raccontano molto della vita di Beatrice e Valentina, che provano ad arrivare al vertice mondiale nell’arrampicata sportiva, pur con strutture totalmente inadeguate a disposizione.